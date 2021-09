Os comentários polémicos de Quintino Aires sobre o concorrente Bruno Almeida, que o levaram a ser afastado do 'Big Brother', continuam a dar que falar e foram inclusive notícia no Brasil.

O tema foi destacado no site Terra com o título "Homofobia de psicólogo choca no Big Brother português". A publicação fez referência ao facto de Quintino Aires ter chamado "bicha desocupada" ao concorrente e ter criticado a marcha LGBT, caracterizando-a como a "marcha da vergonha".

O assunto continua a gerar burburinho, sobretudo depois de o psicólogo ter vindo a público afirmar que voltaria a "dizer exatamente o mesmo".

"1.º gostaria de recordar que os comentários de terça-feira à noite fora sobre imagens de domingo. Quer isto dizer que tive dois dias para refletir cada palavra. E hoje, passados mais dois dias, diria exatamente o mesmo", afirmou numa publicação realizada nas suas redes sociais, que pode ler na íntegra aqui.

