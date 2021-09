Quintino Aires as suas declarações polémicas em relação à comunidade LGBT no Extra do 'Big Brother' e a decisão da TVI em afastá-lo do canal continuam a ser o assunto do momento.

De entre as várias reações de figuras públicas ao caso desatacamos agora a de Gisela Serrano.

"Bom feita. Não tenho pena nenhuma. Não é um ser humilde, nem desculpa pediu e diz que voltava a dizer o mesmo. É um ser triste", aponta a também comentadora dos reality shows da TVI.

Gisela Serrano e Quintino Aires chegaram a protagonizar diversas discussões em direto quando ambos eram comentadores de edições anteriores do 'Big Brother'.

