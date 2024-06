Este domingo, dia 2 de junho, foi noite de mais uma gala do 'Big Brother', na TVI, conduzida por Cláudio Ramos.

Em risco de se despedirem da 'casa mais vigiada do país' estavam Carolina, Daniel e João, que se encontravam nomeados.

João foi o primeiro salvo da noite com 49% dos votos. Já no 'duelo' entre Carolina e Daniel foi a concorrente que levou a melhor, com 63% dos votos contra 37%, pelo que Daniel acabou expulso.

Na gala, e como é habitual, ficou-se ainda a conhecer o novo líder, que esta semana é André.

