Os 18 concorrentes do 'Big Brother 2020' reuniram-se pessoalmente no passado domingo, dia 10, depois de duas semanas apenas com contactos virtuais. Com a entrada da casa, iniciaram-se os atritos relacionados com a organização da casa.

Com isto, ambiente entre Sónia e Jéssica começou a azedar porque a vendedora ambulante se irritou com roupa espalhada na casa de banho e confrontou a companheira de casa.

Mais tarde, ambas conversaram no quarto para esclarecer a situação e deixar tudo em 'pratos limpos'. "Tens algum problema comigo? Prefiro que sejas adulta e me digas", afirmou Sónia.

Contudo, Jéssica afirmou que "está na boa". "Se tivesse algum problema, dizia-te na hora", rematou.

