Bernardo Silva e Inês Degener Tomaz casaram-se no passado fim de semana, cerimónia que, como lhe demos conta aqui, recebeu a presença de diversas figuras públicas.

Agora, o casal desfruta de um período de descanso a dois, com o destino escolhido a ser as Maldivas. De acordo com as stories partilhadas no Instagram, é possível perceber que estão instalados num hotel de luxo muito conhecido desta zona: o Waldorf Astoria Maldives.

No site oficial desta unidade hoteleira é possível perceber que uma noite poderá custar entre os 3.900 e 31.000 euros, dependendo da comodidade escolhida.

O hotel situa-se na ilha privada de Ithaafushi, o que garante tranquilidade e paisagens inesquecíveis aos seus visitantes.

