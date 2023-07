O fim de semana foi de festa para as estrelas do futebol nacional. Bernardo Silva casou-se no sábado, 1 de julho, com Inês Degener Tomaz.

O enlace de sonho decorreu com o Douro como pano de fundo e contou com a presença de diversos nomes conhecidos do futebol.

Nas redes sociais, surgem agora as primeiras imagens deste grande dia.

O principal destaque vai para o look clássico e elegante do futebolista, que atualmente joga no Manchester City, bem como para o vestido ao estilo princesa da noiva.

Eis abaixo as imagens:

