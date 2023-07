Há novos desenvolvimentos na polémica que envolve a vida amorosa de Neymar. A imprensa brasileira descobriu que, afinal, existia um alegado acordo entre o jogador de futebol e a namorada, Bruna Biancardi.

O suposto acordo previa que o jogador de futebol poderia relacionar-se com outras mulheres, desde que fosse discreto, as mulheres não fossem prostitutas ou acompanhantes e não existissem relações sexuais sem preservativo, adianta a coluna de Erlan Bastos - 'EM OFF'.

Contudo, como qualquer contrato, estavam previstas 'multas' para quem não cumprisse as regras. Ainda segundo a mesma fonte, ao não obedecer ao estabelecido, Neymar teve de pagar à namorada 5 milhões de reais (cerca de 950 mil euros) depois de ter-se tornado público que a traiu com Fernanda Campos.

Os rumores referentes ao alegado contrato deixaram furiosa Bruna Biancardi, que está atualmente grávida do primeiro filho em comum com Neymar, uma menina que irá chamar-se Mavie.

A influencer prometeu abrir um processo contra o jornalista que avançou a informação caso não fossem apresentadas provas de que esta informação seria verdadeira.

Também a irmã de Bruna, Bianca, assegurou não existir qualquer contrato ou aproveitamento para a influencer tornar-se famosa à custa do namoro. Nesta mesma partilha, Bianca arrasou o jogador brasileiro e acuso-o de ser "infantil e desrespeitoso".

