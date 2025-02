Bruna Biancardi mostrou aos seguidores da sua página de Instagram o look que escolheu usar na 'nova' estreia de Neymar pelo Santos.

Grávida pela segunda vez, a influencer brasileira optou por um visual que deixou a 'barriguinha' à mostra. Com umas calças pretas com detalhes em branco, casaco escuro e uma camisola, curta, do clube, foi assim que a companheira de Neymar surgiu no primeiro jogo deste regresso do futebolista ao clube.

De recordar que o casal, que espera a segunda filha em comum, já tem a pequena Mavie.

