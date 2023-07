Bernardo Silva e De Gea têm sido rivais dentro de campo nos últimos anos, com o primeiro a representar o Manchester City e o segundo a defender as cores do Manchester United. No entanto, há agora um detalhe muito curioso que os une.

Os dois jogadores casaram-se no mesmo fim de semana, mas qual era a probabilidade de as noivas de ambos terem escolhido precisamente o mesmo vestido? Baixa, é certo, mas o que é facto é que aconteceu.

Inês Degener Tomaz e a cantora espanhola Edurne vestiram a mesmíssima criação do designer Elie Saab, um vestido que não foge do convencional e que tem apontamentos de folhas em destaque. Confira na galeria as imagens dos dois casamentos.

Importa sublinhar que Elie Saab é uma das marcas de luxo mais conceituadas no universo das noivas, com vestidos que podem custar entre 5 mil a 20 mil euros. O vestido de Inês Degener Tomaz e Edurne pertence à coleção anterior.

