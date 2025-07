Madalena Moniz, filha de José Eduardo Moniz e Manuela Moura Guedes, deu à luz a pequena Tereza no passado dia 4 de julho, fruto da relação com João Fezas Vidal. A menina nasceu "dois meses antes do tempo", confessou Madalena.

Madalena Moniz, filha de José Eduardo Moniz e Manuela Moura Guedes, foi mãe pela primeira vez. A jovem, de 30 anos, dez à luz a pequena Tereza, um nascimento marcado por alguma ansiedade e incerteza já que a bebé nasceu antes do tempo previsto. A notícia foi dada pela própria através da sua página de Instagram onde mostra várias imagens da menina. "Tereza. Depois de nascer quase dois meses antes do tempo e de 17 dias de neonatologia, estamos (finalmente) em casa. Para sempre o maior fogo de artifício do 4 de Julho", escreveu Madalena na legenda da publicação. Madalena Moniz casou em outubro de 2022 com o namorado de longa data, João Fezas Vital. A festa decorreu na Quinta dos Espadeiros, em Almada. Nas redes sociais o momento foi partilhado por vários amigos e o noivo fez questão de escrever na legenda de uma das publicações: "O dia em que me casei com a minha melhor amiga".

O pai da noiva, José Eduardo Moniz, acabou por falar sobre a celebração que viveu ao lado da filha, na gala dos Globos de Ouro desse ano. Aos jornalistas presentes no local, o diretor-geral da TVI confessou:

"Foi uma festa muito bonita, os méritos são todos para ela, bem como para o João, o marido, porque organizaram tudo, de uma ponta à outra. Não tive de intervir em nada. Ela só contou com a ajuda da mãe para as questões do vestido e etc. De resto, a autonomia dela, que existe desde criança, evidenciou-se até ao mais pequeno pormenor", confessou, mencionando que se emocionou "um bocadinho".