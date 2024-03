Bernardo Ferrão viveu um dos momentos mais difíceis da sua vida em 2018, depois de ter acompanhado o primeiro-ministro numa viagem a Angola. No programa 'Alta Definição', o jornalista contou a Daniel Oliveira o susto de saúde por que passou, após ter começado a sentir-se mal já no aeroporto, antes do voo de regresso para Portugal.

O entrevistado conta que notou que algo estava estranho quando, ao escrever um artigo, "não conseguia carregar nas letras [do computador] em que a sua cabeça estava a pensar".

"Estava-me a falhar as mãos e comecei a sentir-me um bocado esquisito", recorda, notando que chegou a ligar à mulher a partilhar o que estava a sentir.

"Tentei recompor-me, entrei no avião, sentei-me, estava com o Rafael Homem, o nosso repórter de imagem. Aquilo começou a voltar, aquele mal-estar, e eu fiquei um pouco mais preocupado quando tentei agarrar os headphones do avião e não conseguia. Aí comecei a ficar mesmo em pânico", descreve.

"Levantei-me para ir à casa de banho e apaguei. Não me lembro de mais nada", adianta, notando que desmaiou, bateu com a cara num dos bancos ao ter uma convulsão.

"Fiquei com a cara toda marcada. Depois tive uma segunda convulsão", adianta. Nesta altura, uma médica angolana que se encontrava no avião ajudou-o e pediu que o avião fosse aterrado de imediato.

"Aterrámos no Gana e eu já só acordo a levar estalos na cara do Rafael", diz ainda.

Bernardo Ferrão revela que foi assistido numa clínica no Gana na qual fez uma ressonância magnética. "Apareceu uma bola no cérebro", destaca.

Nesse mesmo dia, juntamente com os médicos em Portugal foi decidido que iria regressar, algo que fez altamente medicado.

Quando chegou, e depois de ter sido submetido a tratamentos com antibióticos, um médico cirurgião disse que era necessário operar para retirar a "bola no cérebro" que continuava a aumentar de tamanho.

"Fiquei muto com a ideia da finitude. Isso mudou a minha forma de olhar para as coisas. Quase que ficas fragilizado à partida", completa.

