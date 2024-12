Inês Patrocínio, irmã de Carolina Patrocínio, recorreu às redes sociais para partilhar os momentos complicados que viveu no fim de semana.

A filha mais nova da advogada, Helena, de apenas dois anos, passou por um episódio de convulsão febril.

"Tenho cada vez mais reservas em partilhar aqui a vida dos meus filhos, [...] mas este fim de semana tive um dos maiores sustos da minha vida. Embora tenha acabado tudo bem, há pouco conhecimento do tema e por essa razão, talvez a partilha aqui ajude outras famílias", começou por dizer.

"Estava em casa com eles e a Helena tinha adormecido ao meu colo há 10 min. De um momento para o outro, senti o corpo dela a ficar duro, e a fazer uns sons estranhos, e quando olhei para ela estava com a cara toda azul, e com a boca preta. Tentei abaná-la e chamá-la e percebi que não estava a responder", continuou.

"O meu instinto fez-me correr para a rua com ela ao colo e tentar abaná-la enquanto ligava para o 112. [...] Ela não está a respirar. Ainda com o 112 ao telefone percebemos que estaria a ter uma convulsão, o que nos foi confirmado pela equipa do INEM que chegou pouco tempo depois (embora o ataque me tenha parecido uma eternidade), e que a levou para o hospital já com ela acordada e consciente. [...] Achei que a minha filha ia ficar ali", referiu.

Inês Patrocínio explicou ainda que "uma convulsão febril é uma reação benigna e não deixa sequelas, resolvendo-se por volta dos cinco anos, mas não deixa de ser um episódio muito assustador para quem assiste", informando que já está tudo bem com a menina. "A Helena já está em casa, bem disposta e de volta a ela mesma, mas valeu o grande susto e a lição de como agir se voltar a acontecer", concluiu.

