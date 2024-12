Depois de ter dado a perceber que estava doente com as filhas, Rita Patrocínio contou que todos lá em casa ficaram com gripe A.

Ao mostrar uma série de imagens destes últimos dias, a mulher de Tiago Teotónio Pereira disse: "Oficialmente a semana mais difícil até agora. Os quatro doentes ao mesmo tempo com doses cavalares de gripe A".

"Entre lavagens, aspirações, inalador, cronometrar benurons e brufens, levantar a cabeceira da cama, hidratar, comprar gengibre, fazer chá, tomar vitaminas, mebocaína, pingos, mais soro, de volta à farmácia, tentar descansar… Onde é que se vai buscar forças para cuidar de duas crianças quando também estamos mal? Como é que lhes explicamos que também estamos cansados e precisamos de colo?", desabafou, por fim.

De recordar que o casal tem duas meninas em comum, a pequena Camila e a bebé Júlia. Veja na galeria as imagens que Rita Patrocínio mostrou aos seguidores.

