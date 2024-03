Ao público dá a conhecer o seu lado profissional enquanto jornalista, contudo, Bernardo Ferrão abriu uma exceção com uma entrevista que deu a Daniel Oliveira para o programa 'Alta Definição', na SIC, que será transmitida hoje.

"A vida de hoje é muito rápida. Esta coisa das redes sociais é uma ditadura para as crianças: estás com este ou estás com aquela, se és popular ou não, se tens mais ou menos likes… Isso veio distorcer uma série de coisas, nomeadamente o valor que se dá aquilo que nos pertence, ao que conquistámos", analisa, conforme se pode ver num vídeo da conversa partilhado por Daniel Oliveira.

"A conquista, se calhar, para as crianças de hoje não é tão valorizada. Para nós a conquista era muito valorizada. Tentarmos ser relevantes era muito valorizado", continua.

"Acho que esse é um dos meus grandes objetivos na educação das minhas filhas: que elas percebam que a vida não é fácil, que vai ter muitos obstáculos, que os pais podem não estar sempre presentes e que elas vão ter que lutar", faz saber, notando que quer transmitir às filhas as ferramentas necessárias para estas saberem lutar e, desta forma, evitar que sofram.

