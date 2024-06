Em época de Euro2024, Bernardo Silva foi a escolha de Daniel Oliveira para o 'Alta Definição' do próximo sábado, dia 22 de junho.

"'O futebol é uma área de entretenimento. E nós somos entertainers para as pessoas que gostam de futebol. Acharmos que ser futebolista é mais importante do que um médico, professor ou polícia, até pode ser injusto, porque são áreas bastante mais importantes', Bernardo Silva, jogador da nossa seleção e um dos melhores futebolistas do mundo, num extraordinário testemunho, em exclusivo no Alta Definição, este sábado, na SIC", pode ler-se na publicação, que mostra um excerto da entrevista.

