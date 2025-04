O próximo convidado de Daniel Oliveira para o programa 'Alta Definição' é um dos atores da grande aposta da SIC na ficção nacional, a novela 'A Herança'.

O ator Diogo Lopes vai conversar com o apresentador da estação de Paço de Arcos sobre as tragédias do mundo atual, tal como se pode ouvir num excerto publicado nas redes sociais.

"Vivemos num mundo doente. Enquanto estamos aqui a falar tranquilamente há crianças a serem bombardeadas. Como é que alguém pode achar que isto que está a acontecer é um dano colateral ou que é uma coisa que tem de acontecer para um bem maior?", diz o artista.

'Alta Definição' vai para o ar ao início da tarde de sábado, 5 de abril.

Leia Também: Rui Pedro Silva recorda mudança para Lisboa: "Não tinha nada"