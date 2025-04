Foram várias as partilhas que Diogo Lopes fez durante a conversa com Daniel Oliveira, este sábado, 5 de abril, entre elas contou que só soube que tinha um irmão mais velho através de um colega da escola.

Além de ter falado da família, especialmente da filha, comentou o atual estado do mundo, falando sobretudo sobre a humanidade.

"Vivemos num mundo absolutamente doente, neste momento. Enquanto estamos aqui a falar tranquilamente há crianças a serem bombardeadas, e não se pode fugir disto, mas isto está a acontecer. Para mim, transcende-me a minha capacidade de entender", desabafou.

"Não estou a falar de política nem de geopolítica, que não sou especialista. Estou a falar de humanidade e de sermos humanos. Como é que alguém pode achar que isto que está a acontecer é um dano colateral e é uma coisa que tem de acontecer por um bem maior, ou uma realidade que alguém idealizou. Haver uma pessoa que acreditasse nisto já era grave, depois quando percebes que há muita gente, é duro, muito duro", acrescentou no 'Alta Definição', da SIC.

"Aquilo que procuro fazer, e que gostava de passar à minha filha, é que todos devemos cuidar do nosso jardim. Devemos cuidar dos nossos. Se tiver um amigo ou um familiar que não saiba uma coisa que se está a passar no mundo e que eu comente, e que ele depois possa ir formar a opinião dele mas que fique consciente do que está a acontecer, para mim já está ganho. E acho que se todos fizermos isto, cuidarmos do nosso jardim, de repente o jardim passa a pomar e a floresta... e somos capazes de fazer disto um sítio melhor para se estar", disse depois.

"Não quero ser injusto, mas acho que empatizamos muito com quem é mais parecido connosco. É muito mais fácil empatizar com quem se veste como nós, com quem tem um tom de pele mais parecido, com quem ora aos mesmos deuses... Quando as pessoas são diferentes, os deuses não são os mesmos ou têm outros nomes, é mais difícil empatizar", comentou também.

De recordar que o ator é pai de uma menina, a pequena Eleanor, fruto da relação com a também atriz Diana Marquês Guerra.

