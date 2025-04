Diogo Lopes será o grande protagonista do programa 'Alta Definição' de amanhã, dia 5. Daniel Oliveira partilhou um dos excertos da conversa, nomeadamente o momento em que o ator descobriu que tinha um irmão mais velho através de um colega da escola.

“Estava no recreio da escola, um rapaz chegou-se ao pé de mim e disse-me: 'o teu irmão está na minha turma…' Lembro-me de ter chegado a casa e ter dito: 'Mãe, um colega diz que eu tenho um irmão na turma dele…' E é aí que a minha mãe me diz: está na altura de teres uma conversa com o teu pai", afirma Diogo.

Eis o momento:

