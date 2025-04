Já foi revelado o próximo convidado de Daniel Oliveira em mais um 'Alta Definição'.

É Eduardo Torgal, um dos especialistas do programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista'.

"A solidão é o nosso maior vírus. É muito fácil estar com um telemóvel na mão e estar com milhares de pessoas, mas é muito difícil estar ao lado de alguém verdadeiramente", disse o coach num excerto publicado na página do canal.

O programa será transmitido no próximo dia 12 de março.

