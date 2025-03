Rui Pedro Silva faz parte do elenco da novela da SIC, 'A Herança'. Aos 21 anos, o jovem 'dá cartas' como 'Bernardo', uma personagem que tem conquistado o público.

Em entrevista ao 'Alta Definição' no passado sábado, Rui Pedro falou sobre o início da carreira e de como foi difícil começar a viver longe dos pais que moram no Porto.

"Sou uma pessoa muito ligada à família e a casa. É difícil, mas é ali um equilíbrio muito engraçado [...] parte de mim queria chegar a casa ao final do dia, no Porto, e estar com os meus pais [...] a outra parte de mim pensa: 'Eu quero conhecer o mundo todo e quero viver sozinho, estar com os meus amigos, divertir-me com os meus amigos e sair [...] saí de casa cedo, com 18 ou 19 anos e portanto...Foram coisas que tive de aprender a lidar", confessou.

O ator falou ainda dos desafios que encontrou aquando desta mudança.

"Tinha de procurar casa, não estava a encontrar, já faltavam três meses para começar [...] Não tinha nada, não tinha casa, não tinha sítio para viver, mas depois a vida foi engraçada [...] de repente, resolve-se e acho que foi a cerca de 15 dias de começar a escola".

Leia Também: Próximo convidado do 'Alta Definição' é "um dos talentos da sua geração"