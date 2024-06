Rui Unas juntou-se a Iva Lamarão este sábado, dia 15 de junho, para juntos fazerem a emissão especial da SIC do festival Rock in Rio.

Na sua página de Instagram, o humorista agradeceu a oportunidade que lhe foi dada pelo canal e por Daniel Oliveira de voltar a um antigo amor: a apresentação.

"Quem sabe nunca esquece. Obrigado Daniel Oliveira e SIC por me permitirem 'brincar' aos apresentadores na emissão especial Rock in Rio durante toda a tarde de hoje!", afirmou numa partilha no Instagram.

"Estava, confesso, ansioso... mas, no final, foi um passeio no Parque Tejo", completa.

Não ficando indiferente à publicação, Tânia Ribas elogiou Unas ao escrever num comentário: "É como andar de bicicleta”! Parabéns, Rui!".

