Mais um concerto, mais uma voltinha... para Rui Unas. O comediante e ator partilhou um vídeo no qual resume o espetáculo que J Balvin deu no passado sábado, 1 de junho, no Passeio Marítimo de Algés.

Conforme é possível ver no início do vídeo, a mulher de Unas, Hanna Ibarra, revela ser uma grande fã do artista e, obviamente, saber as letras das suas músicas.

Tal ficou provado no próprio concerto, onde Hanna cantou todos os grandes sucessos do músico.

"Está no contrato, tenho de cumprir. Acompanhá-la em todos os concertos", notou Unas na legenda do vídeo.

Poderá vê-lo na galeria.

