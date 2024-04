Rui Unas foi apenas 'mais um' entre os adeptos vimaranenses, que no último sábado, dia 27, se deslocaram ao estádio D. Afonso Henriques para assistirem à partida que opôs o clube da casa ao Boavista.

Na sua conta no Instagram o apresentador publicou um vídeo com alguns momentos antes e durante o jogo, que o Vitória de Guimarães venceu por 1-0.

Rui Unas vibrou com o golo e aproveitou este dia para 'pagar' uma promessa que tinha feito.

"Resumo de uma noite há muito prometida. Ver um jogo do Vitória SC com a minha Catarina Moreira Tinha de ser no meio da claque! Obrigado pelo carinho de todos os vitorianos", escreveu, na legenda do vídeo, que pode ver na galeria.

