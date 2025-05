A propósito do jogo do Sporting frente ao Vitória SC deste sábado, dia 17, que decidirá o campeonato nacional, a Câmara Municipal de Lisboa determinou o encerramento preventivo de estabelecimentos de restauração e bebidas junto ao Estádio de Alvalade, por questões de segurança.

Indignado com a medida, o apresentador Miguel Costa deixou um recado a Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa.

"Parece que os restaurantes à volta do estádio de Alvalade, nas imediações, foram notificados ontem à noite e hoje que teriam que fechar às 13h de amanhã.

Se calhar o presidente não sabe, mas esses estabelecimentos fizeram um investimento grande para poder receber os grupos que marcaram atempadamente e que reservaram mesas, por exemplo. São grupos grandes, é fundamental, a receitas desses dias para esses estabelecimentos. É um dia que se quer de festa e eu acho que o presidente está a tomar uma medida inédita que não teve, por exemplo, paralelo no fim de semana passado, no jogo que decorreu no Estádio da Luz e ainda bem que não o fez", argumento.

"Bom senso precisa-se, presidente", diz, por fim.