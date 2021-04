Benedita Pereira fez várias revelações ao participar na rubrica 'Pressão No Ar', do programa '5 Para a Meia-Noite'. Depois de ter desvendado quem era para si o pior ator de 'Morangos Com Açúcar', a atriz deixou escapar que Daniela Ruah era muito desarrumada na época em que as duas viveram juntas nos Estados Unidos da América.

"Surpreendentemente ela era a mais preguiçosa", respondeu Benedita ao ser questionada sobre qual das duas era menos preocupada com os cuidados do lar.

"Eu acho que ela agora mudou e é uma fada do lar, mas na altura era super desarrumada", continuou, passando a contar um dos episódios que presenciou com a amiga quando as duas viviam juntas.

"Um dia chego ao quarto dela e estava um copo com uma cena que já eram seres vivos lá dentro. Eu perguntei-lhe: 'Daniela, o que é isto'? E ela respondeu: 'É uma experiencia cientifica'", lembra a atriz, explicando que na verdade se tratava de um copo de leite que estava há dias dentro do quarto.

