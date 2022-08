Anitta vai pensar duas vezes antes de beber álcool novamente. Durante uma festa organizada depois da atuação num festival de música, a cantora brasileira tomou uma decisão drástica e arrependeu-se logo de seguida.

Nas stories publicadas na página oficial de Instagram de Anitta é possível vê-la a pedir à amiga GKay que lhe cortasse o cabelo pelos ombros, mas o resultado não tardou a deixá-la decepcionada.

Arrependida, Anitta ficou em choque com o resultado e, horas mais tarde, voltou às redes sociais mas sem memória do que havia acontecido. A artista foi então filmada a ver os vídeos do dia anterior, sempre com uma expressão incrédula.

"Se beber não corte o cabelo. Ainda bem que o cabelo cresce", disse num novo vídeo, já sorridente.

Veja na galeria os momentos acima mencionados.

