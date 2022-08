Anitta está a seis meses de chegar aos 30 anos mas esta é uma marca que começa a ocupar-lhe o pensamento.

Numa publicação feita na rede social Twitter, a cantora brasileira refletiu sobre a idade e como se sente em relação a ela.

"Aquela fase da vida onde você não quer fazer nada, não quer sair de casa, não quer ver ninguém e não quer conversar mas não está depressiva. Só quer ficar de boa vendo um filme com os cães. As pessoas com mais de 30 disseram-me que era assim e eu pensava 'ahhhh 30 é novo ainda'... pois bem", começou por dizer.

"Falta meio ano para chegar aos meus 30 e eu já atingi os sintomas", acrescentou.

Leia Também: Portadora de HIV? Anitta reage e desmente rumores