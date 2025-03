Larissa de Macedo Machado nasceu no Rio de Janeiro a 30 de março de 1993. De origens humildes, sempre sonhou subir ao palco e conquistar os fãs com a sua música. E conseguiu.

Conhecida como Anitta no mundo do espetáculo, começou a cantar aos oito anos no coro da igreja e aos 15 anos começou a ter aulas de dança.

'Eu vou ficar' foi a primeira música mas o sucesso chegou com 'Show das Poderosas'. A partir daí, Anitta não mais parou.

'Sim ou não'; 'Vai Malandra'; 'Girl from Rio' são alguns dos hits que levaram o funk brasileiro ao mundo.

No dia em que Anitta completa 32 anos veja na galeria as 32 melhores imagens da cantora dentro e fora do palco.

