Cláudio Ramos foi um dos rostos da TVI que assinalou nas redes sociais o 32.º aniversário do canal, que hoje, dia 20 de fevereiro, é celebrado.

"Vesti uma camisa nova, porque a ocasião merece, a TVI faz anos. 32 anos!", começou por notar na legenda de um retrato no qual posa com uma elegante camisa azul bebé.

"São 32 anos de um Portugal mais feliz, mais próximo, mais colorido e seguramente mais informado. Estou profissionalmente feliz numa casa que me recebeu de braços estendidos, entendeu quem sou enquanto apresentador e me permitiu voar por um caminho que, durante muito tempo, tive receio que fosse apenas um sonho. Não foi. Mas não se iludam, é preciso fazer por merecer", realçou, agradecendo no final.

Leia Também: Cláudio Ramos volta a assustar-se em direto. Eis o vídeo hilariante