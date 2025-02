Cláudio Ramos voltou a assustar-se em direto no programa matutino da TVI, 'Dois às 10'. O comunicador acabou por gritar, provocando as gargalhadas de quem estava em estúdio, com algo que, desta vez, nem foi feito propositadamente para o assustar.

Um assistente tentava entrar em estúdio de forma discreta, para entregar um cartão com apontamentos aos apresentadores, quando acabou por, com a sua subtileza, assustar o apresentador.

"O que é isto?", gritou Cláudio Ramos, ao mesmo tempo de dava um salto na cadeira e provocava a gargalhada geral.

Veja abaixo as imagens hilariantes que captaram o momento: