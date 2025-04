Manuel Luís Goucha voltou a invadir o estúdio do 'Dois às 10'. O apresentador entrou no estúdio do programa matutino, em direto, já na reta final do formato.

"Ai que alegria, que alegria tão grande", gritou ao correr para o estúdio, assustando Cláudio Ramos e Cristina Ferreira.

O momento gerou gargalhadas, culminando com um elogio do apresentador à dupla das manhãs:

"Estás tão bonita. Hoje estive a ver-vos, vocês 'casaram' na perfeição".

Veja na galeria o vídeo que registou o momento.

Leia Também: Qual a posição de Cristina Ferreira no processo Anjos vs Joana Marques?