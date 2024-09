Anitta estreou-se como modelo nas passarelas da Semana da Moda de Paris, na segunda-feira, 23 de setembro, no âmbito da marca de cosmética L'Oréal. Durante o desfile, a artista acabou por ter de ajudar uma modelo a levantar-se após sofrer uma queda.

Anitta desfilou vestida de vermelho, com um look arrojado da marca Mugler. A cantora brasileira registou o momento junto da plateia com um vídeo em formato de 'selfie', que foi posteriormente publicado nas histórias do seu Instagram.

Durante esse momento, Anitta apercebeu-se de que uma das modelos tinha caído e ajudou-a levantar-se de imediato. A queda acabou por ficar gravada e circula agora na rede social X.

Além de Anitta, outras artistas brasileiras foram modelos no evento. Entre elas, as atrizes Larissa Manoela e Taís Araújo, que já tinham desfilado para a marca em 2023. A transmissão do desfile está disponível no canal de YouTube da L'Oréal Paris.