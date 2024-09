Bella Hadid foi um dos destaques do desfile da Yves Saint Laurent que decorreu na terça-feira, 24 de setembro, no âmbito da Semana da Moda de Paris.

Apesar do sucesso profissional, em 2023, a modelo norte-americana decidiu afastar-se das passarelas para cuidar da sua saúde física e mental. Por esse motivo, o seu regresso já causou burburinho na internet.

A última vez que Hadid apareceu em público foi em março do ano passado, quando foi convidada para a inauguração de um restaurante exclusivo, em Las Vegas. Desde então, pouco se tem visto ou falado sobre Bella, de 27 anos.

A Semana da Moda de Paris começou no dia 23 de setembro e irá prolongar-se até ao dia 1 de outubro. Para o desfile de terça-feira, as modelos desfilaram "a la Yves Saint Laurent nos anos 1980 com direito a visual andrógeno com blazer oversized, ombreiras exageradas e gravatas".

