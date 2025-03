Bella Hadid fez parte de um dos desfiles da Paris Fashion Week e não passou despercebida.

A modelo deslumbrou ao caminhar pela passerelle com um vestido de renda azul durante a apresentação da coleção outono/inverno 2025-2026 da Saint Laurent.

O look tinha alguma transparência e ficou completo com uns sapatos de salto alto pretos. Veja na galeria algumas imagens da manequim no desfile.

