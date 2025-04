Bella Hadid destacou-se na sua página de Instagram ao mostrar um vídeo que promove a sua nova linha de biquínis, onde aparece com algumas peças desta nova coleção da Frankies Bikinis.

A modelo, de 28 anos, somou vários elogios ao exibir as peças, tendo trabalhado nesta produção ao lado de Francesca Aiello.

Estas imagens chegam depois de Bella ter estado no centro das atenções durante a Paris Fashion Week, no mês passado, tudo graças a uma discussão com o grande amigo Fai Khadra. De acordo com o TMZ, a modelo desentendeu-se numa after party da Yves Saint Laurent, no dia 11 de março.

Na altura, Bella terá pedido várias vezes a Fai Khadra para deixá-la sozinha durante a noite, mas o amigo recusou-se a fazê-lo e agiu de forma inapropriada. No entanto, relatam, não houve nenhum contacto físico.

