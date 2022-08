Anitta acabou por comentar as falsas especulações de que seria portadora de HIV. De acordo com a revista Quem, começou a surgir nas redes sociais uma foto da artista no hospital, espalhando o rumor de que estaria com o vírus.

"Estou nem aí", reagiu a arista brasileira no Twitter ao responder a um internauta que lhe perguntava se não ia fazer nada em relação ao assunto.

"Se for processar cada uma das 'fake news' que estão a inventar sobre mim desde que me posicionei politicamente, vou acabar com o meu dinheiro só a pagar a advogados", disse Anitta.

Na mesma 'conversa', a cantora recordou outra polémica em que o seu nome esteve no centro das atenções. "Houve também um vídeo de sexo oral que fizeram montagem e colocaram o meu rosto... Só me dei ao trabalho de abrir porque queria ver se, pelo menos, estava a fazer maneiro. Porque daí quem acreditar que sou eu, pelo menos está a 'ver-me' a arrasar na performance", comentou.

De recordar que Anitta esteve recentemente internada para ser operada por causa da endometriose.

