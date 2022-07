Depois de ter dito aos fãs que a cirurgia tinha "corrido bem", mas que o pós-operatório não estava a ser fácil, Anitta voltou a deixar uma mensagem nas redes sociais.

A cantora foi operada por causa da endometriose e, diz, "sai desta experiência a desejar que todas as mulheres do mundo tenham mais acesso ao diagnóstico e entendimento desta doença que afeta tanta gente mas é, ao mesmo tempo, tão pouco falada".

"Seguirei cuidando-me, mas agora livre da etapa mais difícil que foi o diagnóstico e a cirurgia", acrescentou, deixando depois um agradecimento à equipa médica que a acompanhou.

"Daqui a nada voltou com tudo a lutar para que todas as mulheres tenham acesso a tudo o que diz respeito a este filme de terro que é a endometriose, e que, principalmente, sejam tratadas com a seriedade e o respeito que esta doença requer. Não tenham vergonha de pedir ajuda", rematou.

