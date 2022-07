Depois de ter marcado a atualidade noticiosa com a cirurgia para tratar a endometriose, Anitta volta a dar que falar.

A cantora brasileira anunciou o lançamento de um perfume para as partes íntimas, uma parceria desenvolvida com a farmacêutica brasileira Cimed. O 'Puzzy by Anitta' é inspirado num produto que a artista já utilizava.

Para o logótipo, a cantora escolheu algo muito peculiar. "Eu envolvo-me em todos os processos dos empreendimentos em que entro. Acho essencial. Com o 'Puzzy' não foi diferente. Por exemplo, o logótipo do produto é uma tatuagem minha. O nome dos produtos e as fragrâncias são baseados em músicas minhas. Inclusive, a tão falada tatuagem que mexeu com o país? Está gravada dentro da caixa do 'Puzzy'. Quem comprar vai vê-la", disse Anitta ao Brazil Journal.

Recorde que a tatuagem referida foi feita no ânus, o que gerou muita polémica quando começou a circular um vídeo nas redes sociais com o momento em que a mesma foi feita.

O lançamento do perfume está previsto acontecer no final deste mês de julho e pode custar até cerca de 19 euros (100 reais).

