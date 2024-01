Bárbara Norton de Matos tem evitado falar sobre o namoro com João Moura Caetano, mas parece que depois de terem sido reveladas as primeiras imagens do casal, já não existem motivos para manter as coisas em segredo.

Nesse sentido, a atriz estará esta tarde de quinta-feira, dia 18 de janeiro, no 'Passadeira Vermelha', programa da SIC no qual é comentadora, e lá irá ser confrontada com este detalhe da sua vida privada.

"Exclusivo. No programa de hoje temos connosco a nossa Bárbara Norton de Matos. Não vamos deixar de perguntar o que toda a gente quer saber", pode ler-se numa promoção já feita nas redes sociais.

A conversa acontecerá às 18h30, no canal SIC Caras.