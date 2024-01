Bárbara Norton de Matos esteve esta terça-feira, dia 30 de janeiro, no programa 'What’s Up', de Carolina Patrocínio, mas acabou por ficar algo desagradada com algumas das questões que lhe foram feitas.

A atriz partilhou nas stories do Instagram um desabafo em relação a esta conversa que, segundo revelou também, será exibida no próximo sábado, dia 3 de fevereiro.

"Vim cá falar da minha marca, de que tanto eu tenho orgulho, claro que me fizeram perguntas sobre o namorado, agora também toda a gente me faz perguntas sobre isso. Um bocado massacre, mas pronto, tudo bem", fez notar.

