Bárbara Norton de Matos já não esconde a relação com João Moura Caetano e voltou a ser tema no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras. Isto porque o casal trocou siglas numa publicação que a atriz fez no Instagram e o significado foi revelado no programa.

"T.Q.M", como confirmou Bárbara Norton de Matos, quer dizer "te quiero mucho [em espanhol]".

"Mas porquê o espanhol?", questionou de seguida a apresentadora Liliana Campos. "Ele passa lá muito tempo [em Espanha]. É muito pertinho", explicou a atriz.

Durante a conversa, Bárbara Norton de Matos contou também que está a aprender a andar a cavalo.



© Instagram

