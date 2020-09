O programa '24 Horas de Vida', que foi para o ar em maio, trouxe Bárbara Guimarães de novo à televisão nacional, depois de uma longa temporada ausente devido a um cancro da mama. No entanto, devido à atual situação pandémica, as gravações do emotivo formato da SIC ficaram suspensas.

A última atualização sobre o seu regresso à televisão dava conta que estaria para "breve" e parece que o tão aguardado dia chegou.

Esta segunda-feira, dia 7, Bárbara Guimarães publicou nas redes sociais uma imagem que a mostra numa sessão fotográfica. "A SIC a mexer comigo", escreveu ainda na legenda.

Não se sabe se voltará à condução de '24 Horas de Vida', contudo, parece que está em contagem decrescente para regressar ao pequeno ecrã.

