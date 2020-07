Foi no início de maio que Bárbara Guimarães regressou à televisão ao comando de um programa único - '24 Horas de Vida'.

Os últimos episódios gravados do formato foram para o ar ainda durante a pandemia de Covid-19, mas foi precisamente devido ao surto que as novas gravações do mesmo foram interrompidas.

Bárbara viu-se forçada a ficar em casa de quarentena por pertencer ao grupo de risco, pelo facto de ter tido cancro de mama recentemente. E foram precisamente os últimos meses em casa que deixaram a apresentadora a morrer de saudades da TV.

"Que saudades disto", declarou Bárbara ao partilhar na sua conta oficial de Instagram uma imagem do programa '24 Horas de Vida' que teve Dolores Aveiro como convidada.

Nesta mesma publicação, o rosto da SIC revelou ainda que está para breve o seu regresso: "Está quase", garantiu.

