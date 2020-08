Bárbara Guimarães mudou de vida desde que passou a viver com o namorado, Carlos Pegado. A apresentadora, que no passado não vivia sem a agitação de Lisboa, é agora uma mulher feliz e realizada com a sua vida no campo.

"A colheita de hoje da minha horta biológica. Cheirinho a terra e a manjericão! Temos sempre que plantar para colher", escreveu o rosto da SIC ao partilhar com os seus seguidores do Instagram uma fotografia onde posa de forma descontraída, sentada no chão e com a sua recheada cesta de legumes.

Eis a publicação:

