Bárbara Guimarães juntou-se à campanha #DePernasParaOAr, promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, assumindo que também ela ficou com a vida do avesso depois de, em 2018, ter recebido o diagnóstico de cancro da mama.

"O cancro virou a minha vida de pernas para o ar… De repente, estava tudo ao contrário. A verdade é que demorou até os meus pés sentirem de novo terra firme. O melhor lugar do mundo é aqui, escondido na beleza simples das coisas", declarou na rede social Instagram.

"É extraordinário descobrir a facilidade com que aceitamos a ideia de que o que vemos e sentimos é tão bom, quando tratado com simplicidade e com mais cuidado e amor", declarou.

Bárbara Guimarães, de 51 anos, revelou ainda o que mudou na sua vida após o diagnóstico.

"Hoje, valorizo mais a vida; alimento-me de terra e água; da família e dos amigos de uns e de outros; de todos. Só assim e com eles consigo embelezar a paisagem desta minha nova vida", completou.

