As noites de domingo continuam a ser um dos momentos mais disputados na 'guerra' de audiências entre os dois principais canais generalistas, a SIC e TVI. E este domingo a batalha intensificou-se com a estreia da nova grande aposta da estação de Paço de Arcos.

Cláudia Vieira deu a cara pelo programa 'O Noivo é Que Sabe' e saiu a ganhar.

"Em dia de estreia de 'O Noivo é Que Sabe', a SIC foi líder absoluta de audiências. Obrigado pela preferência", anuncia a estação nas suas redes sociais.

Para combater a estreia de 'O Noivo é Que Sabe', a TVI apostou num episódio especial da novela 'Quer o Destino' e ainda no programa 'Boom' - apresentado por Marco Horácio.

Ainda na mesma publicação, a SIC informa de que venceu no mesmo dia com o programa da tarde 'Domingão', com 'Não Há Crise', de Fernando Rocha, e ainda com o Jornal da Noite. Um verdadeiro dia de glória.

