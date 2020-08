Cláudia Vieira foi a grande protagonista da noite de domingo na programação da SIC. A atriz estreou-se a apresentar o novo programa da estação de Paço de Arcos - 'O Noivo é Que Sabe'.

Na manha seguinte à estreia, Cláudia usou as suas redes sociais para agradecer todos os que apostaram no seu potencial e pedir aos fãs um feedback sobre a sua prestação.

"Hoje é claro que preciso do vosso feedback em relação à estreia do programa 'O Noivo é Que Sabe. Divertiram-se? Emocionaram-se?Ficaram curiosos em relação a estes casais? Eu estava muito curiosa e fiquei muito feliz com o resultado final", declara.

"A Cláudia estava magnífica", "estavas liiiiinda, super expressiva e empática, igual a ti mesma" e "este formato assenta-te maravilhosamente", apontam alguns seguidores.

Mas a 'chuva' de elogios não ficou por aqui. "Adorei", "este programa é a tua cara", "Cláudia és magnifica" ou "sensacional", foram outras das mensagens deixadas pelos internautas.

Leia Também: A reação da filha de Cláudia Vieira ao ver a mãe na TV pela primeira vez