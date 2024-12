Brilho e elegância foram palavras de ordem na escolha dos looks desta terça-feira, 31 de dezembro, das duplas televisivas das manhãs.

Diana Chaves e João Baião apostaram no dourado para o look do programa especial 'Casa Feliz' de Passagem de Ano.

O apresentador usou um fato dourado com brilho, combinado com uma camisola de gola alta preta. Já Diana elegeu um vestido comprido com transparências e muitas lantejoulas.

Na RTP1, Sónia Araújo e Jorge Gabriel apostaram no clássico. O comunicador surgiu com um fato preto e gravata da mesma cor. Por seu turno, Sónia usou um conjunto de calças e blazer com lantejoulas e um top/corpete rendado.

