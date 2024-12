Chegámos ao último dia do ano e, por isso, é hora de fazer uma retrospetiva dos assuntos que marcaram o mundo das celebridades ao longo de 2024.

Ronaldo voltou a ser uma das figuras do ano. Surgiram rumores que davam conta que CR7 e Georgina teriam tentado matricular os filhos no colégio Saint Julian's, em Carcavelos. O facto da nova mansão do casal- na zona de Cascais - estar quase finalizada poderia indicar que a família preparava uma mudança radical. Mas a escola negou sequer que tenha havido uma inscrição.

Por seu turno, José Castelo Branco e Betty Grafstein protagonizaram uma das maiores polémicas de 2024. A socialite, de 96 anos, foi internada num hospital em Portugal, onde apresentou queixa por violência doméstica. O caso segue nos tribunais, com o marchand d'art acusado "pela prática de um crime de violência doméstica" pelo Ministério Público (MP).

A morte de Marco Paulo deixou o país consternado, já que o cantor era uma das figuras musicais mais relevantes do panorama português. A 24 de outubro o malogrado artista partiu e, dias depois, foi a sua herança o assunto principal. Marco deixou milhões de euros a Marco António (seu afilhado), que criou desde bebé; ao pai deste, o compadre António Coelho e, a grande surpresa e revelação: ao bombeiro Eduardo Ferreira, de quem era amigo próximo há poucos anos.

A realeza britânica voltou a fazer correr muita tinta na imprensa internacional, embora não pelos melhores motivos. No início do ano, a Casa Real revelou que o rei Carlos III e a princesa Kate tinham sido diagnosticados com cancro. A princesa de Gales esteve no centro das atenções, depois de submetida a uma cirurgia abdominal e a tratamentos de quimioterapia (que terminaram em setembro).

Este também foi um ano de mudanças para Manuel Luís Goucha. O apresentador assumiu as tardes de domingo com um novo formato - 'Funtástico' - substituindo, desta forma, o 'Somos Portugal' (que chegou ao fim após 12 anos.

Pinto da Costa foi tema pelos piores motivos. Em maio, despediu-se da presidência do Futebol Clube do Porto, depois de ter perdido as eleições contra André Vilas Boas. Em agosto, aos 86 anos, tornou público o diagnóstico de cancro na próstata.

Miguel Bravo, ex-concorrente do 'Got Talent', tornou-se um dos nomes mais pesquisados no Google este ano depois de ter sido detido no camarim das Festas do Porto Alto. O cantor estaria acusado por várias organizações de festas de burla, mas terá sido uma suspeita de crime sexual, praticado contra uma menor de 13 anos, a ditar a sua detenção.

Outra das notícias mais triste do ano foi a morte do humorista Ricardo Peres, a 21 de abril. O integrante dos Commedia a la carte tinha sido diagnosticado com um cancro no pulmão e dos ossos no início do ano e pôde contar com o apoio dos mais próximos. Tânia Lopes, sua amiga, fez uma angariação de fundos para o ajudar a suportar "as despesas do dia a dia".

A nível de entrevistas, destacamos a de Joana Borja, que se destacou após integrar a série 'Morangos com Açúcar'.

Veja as 10 notícias de Fama mais lidas de 2024:

1.º Colégio nega inscrição de filhos de Ronaldo e Georgina Rodríguez 2.º Filho de José Castelo Branco "está perdido" e "não sabe o que fazer"3.º Quem é o afilhado que foi para casa de Marco Paulo "com 2 dias de vida"4.º Palácio de Kensington emite novo comunicado sobre Kate Middleton5.º Casa Real de Espanha anuncia grande mudança6.º Goucha lembra fim de relação: "Ele apaixonou-se por outra pessoa"7.º Cristina Ferreira sobre Pinto da Costa: "Sei de fonte segura que…"8.º Cantor Miguel Bravo detido no camarim das Festas do Porto Alto 9.º Ator Ricardo Peres diagnosticado com cancro. Amiga pede ajuda10.º Se em Portugal tivesse trabalho como aqui, nem pensava duas vezes"