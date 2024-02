O Boletim Diário Oficial do Estado espanhol publicou esta segunda-feira uma importante nota que dá conta de uma mudança na Casa Real.

De acordo com o documento, o Chefe da Casa Real, Jaime Alfonsín Alfonso, de 68 anos, cessa funções e deixará o cargo após trinta anos de serviço ao monarca, primeiro como chefe do seu secretariado quando este era príncipe das Astúrias e, mais tarde, no cargo que tinha atualmente.

No texto de agradecimentos, Felipe VI garante: "Jaime Alfonsín Alfonso prestou excelentes serviços à coroa, à família real e a mim pessoalmente durante quase três décadas, com grande lealdade, sucesso e enorme dedicação, demonstrando em todos os momentos um compromisso com a Instituição, bem como um profundo amor por Espanha".

